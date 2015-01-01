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À Francillon, la Maison Mège contrainte de fermer ses portes

La fermeture administrative du tiers-lieu a été décidée par la municipalité, qui a laissé 48 heures aux occupants pour vider les lieux...

Maison Mege fermeture 2
Des bénévoles et des ami·es de la Maison Mège, le mardi 30 juin, à Francillon-sur-Roubion

Un coup de massue. Le lundi 29 juin, la Maison Mège, le café culturel de Francillon-sur-Roubion, n’a eu d’autre choix que de prendre acte de l’arrêté municipal « portant fermeture administrative de l’établissement » et obligeant l’association qui gère le lieu à « cesser immédiatement toute activité au sein du bâtiment » et à « libérer et ranger les lieux sous 48 heures ». Un choc, pour les bénévoles qui animent l’unique lieu de sociabilité du village, ouvert en novembre 2024 dans un bâtiment communal...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

À consulter : le communiqué de presse de la municipalité de Francillon

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