À Francillon, la Maison Mège contrainte de fermer ses portes

La fermeture administrative du tiers-lieu a été décidée par la municipalité, qui a laissé 48 heures aux occupants pour vider les lieux...



Des bénévoles et des ami·es de la Maison Mège, le mardi 30 juin, à Francillon-sur-Roubion

Un coup de massue. Le lundi 29 juin, la Maison Mège, le café culturel de Francillon-sur-Roubion, n’a eu d’autre choix que de prendre acte de l’arrêté municipal « portant fermeture administrative de l’établissement » et obligeant l’association qui gère le lieu à « cesser immédiatement toute activité au sein du bâtiment » et à « libérer et ranger les lieux sous 48 heures ». Un choc, pour les bénévoles qui animent l’unique lieu de sociabilité du village, ouvert en novembre 2024 dans un bâtiment communal...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

À consulter : le communiqué de presse de la municipalité de Francillon