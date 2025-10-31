Le loup de Schrödinger (bis)

Un loup annoncé mort par la préfecture à Saint-Nazaire-le-Désert n’a pas été retrouvé.

À la fois mort et vivant… Déjà, en janvier 2021, Le Crestois titrait en une « Le loup de Schrödinger » au sujet du loup de Valberg, disparu dans les Alpes-Maritimes et dont le collier GPS avait été retrouvé à Plan-de-Baix, en référence à l’expérience du physicien autrichien et son chat aussi mort que vivant. Cette fois, l’histoire se passe dans la vallée de la Roanne, du côté de Saint-Nazaire-le-Désert.

Dans notre édition du 24 octobre, nous relayions un communiqué de la préfecture de la Drôme qui annonçait qu’un loup avait été abattu dans le cadre d’un « tir de défense simple » dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre. Il s’agissait du huitième animal tué cette année en Drôme (le 170e au niveau national) dans le cadre du quota national fixé à 192 spécimens. Sauf que… le cadavre de ce loup n’a pas été retrouvé malgré l’intervention de chiens spécialisés, seulement des traces de sang prouvant qu’il a bel et bien été touché...

Article publié dans Le Crestois du 31 octobre 2025