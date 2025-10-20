Un loup abattu à St-Nazaire

C’est le huitième loup tué par un tir de défense en Drôme cette année.

Un loup en situation d’attaque sur le troupeau ovin d’un éleveur de la commune de Saint-Nazaire-le-Désert a été abattu dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025, dans le cadre d’un tir de défense simple réalisé par un lieutenant de louveterie de la Drôme.

Il s’agit du 170e animal (le 8e en Drôme) décompté depuis le début de l’année du plafond national de 192 spécimens, fixé dans le cadre des arrêtés du 23 octobre 2020 et du 7 février 2025.

Ce tir est intervenu en complément des mesures de prévention contre la prédation du loup mises en oeuvre par l’éleveur pour la protection de son troupeau domestique.

La préfecture de la Drôme

Article publié dans Le Crestois du 24 octobre 2025