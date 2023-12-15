Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Les gens du voyage toujours dans l’attente

La rénovation de l’aire d’accueil de Crest, promise depuis trois ans, n’est toujours pas là...

C’est une situation compliquée, pour laquelle aucune réponse simple ne semble se dégager. Depuis 2022, les familles installées sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Crest attendent que démarrent des travaux de rénovation de leur lieu de vie. Voirie abîmée qu’il faut sans arrêt refaire (sous peine de voir les flaques de boue se multiplier), sanitaires vieillissants, débordement des fossés, incendie, pour finir, en août dernier…

Le 15 décembre 2023, Le Crestois avait réalisé un reportage pour décrire la vétusté de cette aire, première à avoir été créée en Drôme en 2002, devenue depuis « vieillotte et très précaire », selon les termes du préfet Thierry Devimeux, lui-même venu la visiter deux mois auparavant. En réponse à ces critiques, la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), en charge de la gestion cette aire, avait annoncé des travaux de rénovation, qui devaient débuter très prochainement...

