À Crest, les gens du voyage n’en peuvent plus de la boue et du bruit

Après une visite du préfet il y a deux mois, les douze familles installées sur l’aire d’accueil des gens du voyage attendent une rénovation de leur lieu de vie annoncée par la CCVD.

Les automobilistes pressés qui passent à vive allure sur la route menant à l’Ecosite d’Eurre ont peut-être remarqué la présence de cette dizaine de caravanes et de mobil-homes serrés les uns contre les autres. Mais savent-ils qu’à cet endroit vivent douze familles, dont certains sont là depuis plus d’une décennie ? On peut en douter, tant l’aire d’accueil des gens du voyage de Crest est située à l’écart de la ville, voire à l’écart de la communauté de communes de Crest et pays de Saillans (3PCS) qui en a la charge. Et cette charge n’est pas mince tant ce lieu ne correspond plus guère aux conditions d’accueil que les communautés qui y vivent sont en droit d’attendre.

Il suffit de s’y rendre en voiture pour s’en rendre compte...

Article publié dans Le Crestois du 15 décembre 2023