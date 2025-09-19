Pas de solution pour les jeunes de l’Archipel

Le collège-lycée associatif d’Allex a fait sa rentrée à distance...

C’est une situation très inconfortable, qui risque fort de durer. Dans notre article du 5 septembre dernier, nous racontions comment 90 jeunes collégiens et lycéens, scolarisés dans l’établissement scolaire privé et associatif L’Archipel, à Allex, n’avaient pu effectuer leur rentrée. La mairie n’avait en effet pas autorisé l’établissement à ouvrir les portes du château des Ramières en raison d’une déclaration de travaux nonconforme, rendant impossible la délivrance d’une autorisation de recevoir du public. La municipalité nous a néanmoins récemment indiqué qu’elle étudiait « toutes les possibilités pour accueillir l’ensemble des élèves ».

Cette situation avait été engendrée par un certain nombre d’erreurs dans le dossier conçu par l’association l’Archipel...

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025