90 jeunes n’ont pas pu faire leur rentrée à Allex

La mairie a pris un arrêté pour interdire l’ouverture de l’Archipel.

C’est une histoire kafkaïenne à souhait, avec comme dommage collatéral des jeunes et des familles qui se retrouvent sans école à la rentrée des classes, pour une durée encore à déterminer à l’heure où nous bouclons ce numéro du Crestois. Et pour cause : la mairie d’Allex n’a pas autorisé le collège-lycée associatif l’Archipel à accueillir du public au château des Ramières, « car il n’est pas aux normes de sécurité », déplore Gérard Crozier, maire d’Allex, expliquant n’avoir « pas eu le choix ».

Une mise en demeure a été adressée à l’établissement le 29 août exigeant une mise aux normes, condition sine qua non à une ouverture…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025