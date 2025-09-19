Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Un conseil municipal empreint d’émotion

Les élus crestois ont rendu un vibrant hommage à Denis Benoit.

« Cette rentrée démarre sur une note triste », a regretté Stéphanie Karcher, maire de Crest, dans son discours introductif du conseil municipal, qui s’est tenu le lundi 15 septembre. Dans toutes les têtes planait la disparition de Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS). « Denis était un élu de terrain, pendant 37 ans. Nous partagions ce vécu d’élu local », a rappelé Stéphanie Karcher, exprimant « gratitude et reconnaissance » envers quelqu’un qui était « jour et nuit au service de ses concitoyens. » Et de conclure, avec émotion : « Merci, Denis. »

Elle a ensuite donné la parole à René-Pierre Halter, conseiller municipal d’opposition et vice-président de la 3CPS...

Article publié dans Le Crestois du 19 septembre 2025

