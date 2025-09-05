Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Rentrée chargée pour la nouvelle préfète

Marie-Aimée Gaspari, ancienne magistrate, a pris ses fonctions.

Le 30 juillet dernier, Marie-Aimée Gaspari a officiellement été nommée préfète de la Drôme. Elle succède ainsi à Thierry Devimeux, nommé deux ans plus tôt après un passage en Ardèche, et qui est devenu le nouveau préfet de Guadeloupe le 1ᵉʳ septembre dernier (lire notre article). Ce même jour, sa successeure a pris un petit-déjeuner avec la presse, afin de se présenter aux Drômois.

Arrivée 36 heures plus tôt, cette ancienne magistrate, précédemment en poste en Mayenne, a vite avoué ne pas vraiment connaître ce territoire qu’il lui tarde de découvrir…

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025

