Le préfet Thierry Devimeux a quitté la Drôme

Il s’est envolé pour la Guadeloupe après un pot de départ sentimental.

C’est avec une tristesse volontairement surjouée que le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, a remarqué, le vendredi 29 août, que le nom de sa successeure était déjà inscrit dans le hall d’entrée de la Préfecture, à Valence, juste en dessous du sien. « Donc je suis déjà mort ! » a-t-il lancé devant un large auditoire, invité ce soir-là à un pot de départ qui fut à la fois très protocolaire et un peu sentimental.

Car Thierry Devimeux entretient un lien ancien avec la Drôme…

Article publié dans Le Crestois du 5 septembre 2025