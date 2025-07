Retour sur l’assemblée générale du Crestois

La Scop a bouclé son premier exercice le 31 décembre 2024.

C’est sous une chaleur de plomb, le lundi 30 juin, que s’est déroulée l’assemblée générale des associé·es de la Scop Le Crestois. Elle se tenait après la clôture du premier exercice de la société, qui courait du 19 juin 2023 au 31 décembre 2024. En plus des associé·es et des salarié ·es, deux représentants de l’association des Amis du Crestois (Vincent Meyer et Frédéric Boulanger), deux représentant·es des porteurs de titres participatifs (Louisette Gouverne et Bernard Guillemin), le directeur d’Initiative vallée de la Drôme Diois François Noguet, ainsi que Laurie Lamant, déléguée de l’Union régionale des Scop, avaient été invité·es. Notre associé extérieur, le Fonds pour une presse libre, avait donné pouvoir.

Plusieurs résolutions étaient à l’ordre du jour. D’abord l’entrée au sociétariat de plusieurs salariés. La Scop comporte désormais six associé ·es salarié·es : Perrine Quénu, Philippe Multeau, Martin Chouraqui, Clément Chassot et deux nouvelles entrantes au sociétariat, Caroline Gardet et Valérie Vandeputte.

Avant l’approbation des comptes annuels, le gérant de la Scop, Clément Chassot, a fait une présentation du rapport d’activités : évènements marquants, chiffres, modèle économique… Le Crestois compte aujourd’hui environ 1 200 abonnés (950 à la version papier et 250 au numérique) et s’appuie sur une équipe de sept salarié·es (5,4 équivalents temps plein) et de plusieurs remplaçant·es régulier·es.

Lors de son premier exercice, la Scop affiche une perte de près de 60 000 euros avec 518 000 euros de produits (vente de journaux, abonnements, publicité…) contre 583 000 euros de charge (les salaires, qui représentent 47 % des dépenses, l’impression du journal, les charges fixes et variables…). Cette perte, importante, est à relativiser. En effet, il comprend, en langage comptable, une « dette à servir » de 42 000 euros qui correspondent aux nombreux abonnements en cours au moment de la reprise du journal que la Scop s’est engagée à livrer (et heureusement !), sans que de l’argent ne lui ait été versé. Notre « véritable » résultat d’exploitation est donc plutôt de -15 000 euros sur dix-huit mois d’activité. Ce qui n’est pas déshonorant pour un premier exercice.

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ

Voilà pour le passé. La Scop souhaite, pour cette année 2025, atteindre son équilibre économique. Notre budget prévisionnel et nos résultats financiers de cette première moitié d’année nous rendent confiants dans la réalisation de cet objectif. Pour les mois à venir, l’équipe du Crestois se mobilise pour financer et mettre en oeuvre la refonte numérique du journal, l’achat de matériel ou encore une mise à jour de notre charte graphique. L’enjeu est d’augmenter le nombre d’abonnés numériques, d’optimiser notre base de données… Bref, plein de projets et du pain sur la planche.

Les résolutions suivantes, plutôt techniques, ont ensuite été adoptées (à l’unanimité) avant que ne soit servi un apéritif... bien mérité. La Scop remercie encore une fois tous les contributrices et contributeurs du journal, correspondants et correspondantes, ami·es du Crestois, lecteurs et lectrices bien sûr, et toutes celles et ceux qui voudront bien se reconnaître !

La Scop Le Crestois

Article publié dans Le Crestois du 25 juillet 2025

À consulter : le papport d'activité de la Scop Le Crestois