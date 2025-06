Le rapport d'activités 2025 de la Scop Le Crestois

Voici quelques éléments de la vie du journal Le Crestois et de ses dix-huit premiers mois d’activité depuis sa reprise en Scop.

Vous allez trouver ci-dessous quelques éléments de la vie du journal Le Crestois et de ses dix-huit premiers mois d’activité depuis sa reprise en Scop en juin 2023.

Sans être une obligation légale dans notre contexte coopératif comptant moins de cinquante associé·es, ce document a pour vocation de retracer les grandes lignes et les temps forts qui ont jalonné la vie de la Scop, son modèle économique et son développement, ses ressources humaines bénévoles et salariées... En somme, l’histoire chiffrée et imagée de son premier exercice comptable.

C’est aussi l’intention de l’équipe salariée que de retracer et transmettre, en transparence, conformément à nos statuts coopératifs. Donner de l’information : où en est le journal aujourd’hui à son premier bilan ? Et laisser une trace de cet exercice. C’est donc un document de référence, utile pour se souvenir, et sur lequel s’appuyer pour remplir des demandes de subventions, convaincre des partenaires financiers de s’engager plus avant, accueillir nos stagiaires...

Ce rapport d’activité a enfin pour ambition de rassembler tous les protagonistes, sans lesquels Le Crestois n’existerait tout simplement pas, à l’occasion de ce premier bilan, et de faire coopération autour du projet et vers sa suite. Que ces protagonistes soient ici remerciés, bénévoles, associé·es, salarié·es, porteuses et porteurs de titres participatifs, partenaires, Ami·es du Crestois dans sa forme associative et au-delà !

Pour lire notre rapport d'activités 2025, cliquez qur la vignette ci-dessous :

Rapport publié en juin 2025