Encore merci aux porteurs de titres de la Scop le Crestois

Ils ont tenu leur première assemblée générale.

En juin 2023, la Scop le Crestois s’apprête à reprendre à la barre du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère l’hebdomadaire Le Crestois, alors que l’imprimerie est sur le point d’être liquidée. La jeune entreprise, qui vient déjà de racheter le fonds de commerce, a besoin de trésorerie, mais aussi d’un soutien populaire, pour continuer à éditer le journal. Et c’est exactement ce qu’ont apporté à ce moment-là 170 personnes, de Drôme et de Navarre, qui ont décidé de soutenir Le Crestois en lui prêtant de l’argent grâce à la souscription de « titres participatifs », des valeurs mobilières émises par des coopératives, ici rémunérées 3 % par an. En quelques semaines, 506 titres de 100 euros sont souscrits, soit 50 600 euros. De quoi relancer l’activité sereinement, en plus de dons et d’emprunts bancaires.

Pour la première assemblée générale des porteurs de titres participatifs, qui s’est tenue le vendredi 13 juin à la salle de l’Amape, à Crest, une vingtaine de ces prêteurs solidaires était réunie autour de l’équipe salariée du Crestois (7 salarié·es pour 5,4 équivalents temps plein). Il s’agissait de revalider les conditions de ces prêts, d’entretenir le lien et de les remercier à nouveau. Le rapport d’activités du premier exercice (juin 2023-décembre 2025) leur a également été présenté, avant une discussion sur les débuts et le futur de la Scop et, tout de même, le verre de l’amitié.

Le Crestois, qui a fêté ses 125 ans en mai dernier, compte aujourd’hui près de mille abonnés papier (contre environ 900 à la reprise), plus 250 abonnés numériques. Le journal, tiré à 3 000 exemplaires est distribué dans environ 70 points de vente. Le développement de la Scop à court et moyen terme doit passer par une refonte de son offre numérique, et pourquoi pas, une extension de sa zone de diffusion.

La Scop le Crestois

À consulter : Rapport d'activités 2025 du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 20 juin 2025