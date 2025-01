Le hit-parade 2024 des articles consultés sur Internet

Quels articles ont été les plus consultés en 2024 sur notre site web ?

Ce sont des chiffres qu’il faut manier avec prudence, mais ils permettent de se rendre compte de la popularité d’un sujet : le nombre de clics sur une page web de notre site le-crestois.fr.

Cette année, c’est un « sujet de Une », consacré aux camping-cars et à la politique municipale crestoise vis-à-vis de ces véhicules qui a le plus « buzzé » (« À Crest, camions aménagés et camping-cars priés d’aller voir ailleurs », publié dans notre édition du 29 mars 2024. Profitant d’un fort relais sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté des camping-caristes, 16 201 personnes l’ont consulté, loin devant le deuxième article le plus vu, l’interview du candidat Rassemblement national aux élections législatives, Adhémar Autrand (3 712 vues).

C’est un sujet qui a fait l’objet de nombreux commentaires Facebook qui se place en troisième poistion : l’ouverture de la nouvelle épicerie de nuit à Crest en mars dernier (3 502 clics). L’hospitalisation du conseiller départemental Daniel Gilles a fait l’objet d’un article très consulté, tout comme le changement de propriétaires au Bar du pont, l’article sur le business du bien-être ou encore la nécrologie de l’ancien patron du Moulin de la Pipe à Omblèze, Franck Laforest, malheureusement décédé le 22 décembre 2023...

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025