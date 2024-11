Une page se tourne au Bar du Pont

Les frères Veyret ont vendu leur bar aux gérants de la Salle à manger.

« Tout ceci est un peu irréel... » Il a un peu de mal à réaliser, Anthony Veyret, que le dimanche 1er décembre, date de la vente effective, il ne sera plus le patron de ce bar où il a grandi avec ses parents, et dont, avec son frère, il est devenu le patron. « Mes parents l’ont acheté en 1991, et nous, on l’a repris en 2001 », se remémore-t-il les yeux brillants.

Le Bar du Pont, il faut le dire, est une institution à Crest. Situé en face de l’établissement scolaire Saint-Louis, il a vu passer des milliers, voire plutôt « des dizaines de milliers de gamins », estime Anthony Veyret...

Article publié dans Le Crestois du 29 novembre 2024