L’étrange subvention de la CCVD à la compagnie de l’une de ses élues

30 000 euros ont été accordés par la CCVD à la Compagnie les Rustines de l’Ange. Problème : sa fondatrice n’est autre que Séverine Bruniau, élue à Gigors-et-Lozeron et déléguée en charge de la culture à l’intercommunalité. Un mélange des genres qui étonne.

Lors du conseil communautaire du 30 avril dernier, dont le Crestois a fait le compte rendu dans son édition du 10 mai, une délibération a été votée pour lancer un laboratoire d’innovation culturelle, sociale et sociétale dans les villages de Cobonne, Gigors-et-Lozeron et Suze. Pour la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), ce projet artistique est l’aboutissement d’un travail mené pendant deux ans dans toute la vallée avec l’aide du sociologue Luc Carton, avec l’objectif de faire du territoire un lieu d’expérimentation pour trouver des moyens innovants de renforcer la cohésion sociale, la citoyenneté, à travers notamment des projets éducatifs et culturels.

À en croire l’impressionnant (et très joli) résumé graphique de ce travail d’exploration territoriale réalisé en mars 2023 (à retrouver ici), ce projet de laboratoire d’innovation culturelle, soutenu par la direction régionale des affaires culturelles, le Département et la Région, est à mettre à l’initiative d’un collectif qui a travaillé notamment avec la compagnie artistique les Rustines de l’Ange. Un laboratoire qui devait être validé en avril 2024 par une délibération de la CCVD, à en croire le document. Voilà qui est chose faite.

Oui mais voilà : la fondatrice des Rustines de l’Ange n’est autre que Séverine Bruniau, élue à Gigors-et-Lozeron, l’un des trois villages retenus pour le projet artistique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024

À consulter : Le résumé graphique du projet