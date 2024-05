CCVD : une gestion saine selon la chambre régionale des comptes

En plus de ses habituelles délibérations, le conseil communautaire a présenté le rapport de la juridiction française administrative.

« La communauté de communes avait anticipé les recommandations et s’appuie sur sa gestion saine et sérieuse pour permettre au territoire de poursuivre son développement. » Voilà la conclusion du rapport d’observation de la chambre régionale des comptes (CRC) présenté le mardi 30 avril lors du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). Ce contrôle a été réalisé sur la période 2017-2022 sur la base de 2 300 documents. Il en est ressorti six recommandations et aucune prescription...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024