Les mystères de l’eau en Gervanne dévoilés

Un ouvrage consacré au célèbre karst vient d’être publié.

Il existe enfin un livre qui explique l’histoire et la géologie du karst de la Gervanne, le parcours de ce réseau d’eau souterrain et l’organisation de ses captages. Les mystères de l’eau en pays de Gervanne entre l’émergence de Bourne et les Fontaigneux a été présenté le samedi 7 octobre à la mairie de Beaufort-sur-Gervanne, en présence d’élus, de spéléologues, de scientifiques et d’ingénieurs ayant participé à cette épopée. Il ne manquait que René Bergier, un des auteurs du livre et de certaines photos.

Initié par Baudouin Lismonde, docteur ès sciences physiques, spécialiste de l’eau et du karst et président de la commission scientifique du comité départemental de spéléologie de l’Isère, ce livre de 144 pages documente en détail ce magnifique sytème aquifère tant convoité...

Article publié dans Le Crestois du 13 octobre 2023