Le Crestois vivra !

Le tribunal de commerce a accepté l'offre de reprise du journal sous la forme d'une Scop...

La décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère est enfin tombée. Le vendredi 16 juin 2023, après une interminable attente, le greffe nous a finalement répondu par une formule lapidaire : « Un plan de cession a été accepté ». En d'autres termes, le tribunal accepte l'unique offre de reprise qui lui a été présentée, à savoir celle de notre Société coopérative de production (Scop). C’est un immense soulagement car cette décision écarte enfin le scénario catastrophe d'une fermeture définitive du journal. Mais elle scelle aussi le sort de l'Imprimerie du Crestois : l'administrateur judiciaire nous a en effet informés de sa liquidation au 30 juin 2023.

Si la décision du tribunal de commerce de Romans marque la fin de l'histoire centenaire de l'Imprimerie du Crestois, elle acte aussi le début d'une nouvelle ère pour le journal. Depuis des mois, l'équipe de la Scop Le Crestois a travaillé d'arrache-pied pour lui inventer un nouveau modèle économique, réaliste et équilibré. Dans les jours à venir, après avoir réglé des questions d'organisation et de logistique, il va s'agir pour nous de relancer l'activité d'édition du Crestois et de reprendre au plus vite la publication du journal, sa livraison à nos abonnés et sa distribution dans tous nos points de vente.

Cette indispensable réorganisation va nécessiter une interruption de la publication. Nous ferons tout pour qu'elle soit la plus brève possible. À ce jour, nous espérons relancer les parutions au début du mois de juillet. Chers abonné-e-s, notez que votre abonnement sera prolongé aussi longtemps que nous aurons dû l'interrompre. Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'abonner au Crestois (ou se ré-abonner), nous vous demandons de patienter quelques jours, le temps pour nous d'accomplir les formalités administratives nécessaires.

En attendant la reprise, nous vous proposons de répondre à un questionnaire, qui nous permettra de nous améliorer et de vous proposer, dès notre retour, un journal au plus près de vos attentes.

Pour finir, sachez que nous n'oublierons pas que le projet de reprise du journal en Scop n'aurait jamais pu se concrétiser sans l'incroyable soutien dont nous avons eu la chance et l'honneur de bénéficier. Merci à nos généreux donateurs et donatrices, merci aux titulaires de titres participatifs, merci à nos partenaires financiers. Merci au tribunal de commerce d'avoir accepté notre offre, et à notre avocate, Me Roxane Hoyon, de l'avoir âprement défendue. Merci à Rémi Dalant-Welcomme, de l'Union régionale des Scop, pour son aide précieuse, qui nous a permis de passer d'une idée - le sauvetage d'un journal plus que centenaire - à sa réalisation concrète (même si le plus dur est sans doute devant nous).

Merci, bien sûr, à toute l'équipe du Crestois, à Sarah, Fanny, Julien, Alex, Philippe et Annie.

Merci enfin et surtout à la famille Bourde, à Joëlle, Fanny, et plus particulièrement à Jean-Baptiste, qui a rendu possible la cession de cet illustre hebdomadaire familial à une toute jeune société coopérative. Sa lucidité, son courage et son abnégation sont une source d'inspiration pour l'équipe repreneuse.

Nous tâcherons d'être à la hauteur de votre confiance.

Longue vie au Crestois !

La Scop Le Crestois

Article publié le vendredi 16 juin 2023.