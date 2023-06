À quoi pourrait ressembler le nouveau Crestois ?

Aidez-nous à améliorer le Crestois pendant l'interruption de publication en remplissant ce questionnaire !

Que pensez-vous des unes du Crestois ? Et des tribunes libres ? Sommes-nous assez présents dans votre secteur ? Très souvent, vous nous interpellez sur ces sujets lorsqu’on se croise sur le terrain. Aussi, avec l’association des Amis du Crestois, nous avons élaboré ce questionnaire pour mettre vos remarques et réflexions sur papier et tâcher d’en tirer des enseignements pour la future mouture du journal.

Merci à vous de prendre le temps d’y répondre !

La Scop du Crestois

Questionnaire publié le mardi 13 juin 2023.