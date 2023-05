Pas de Crad'eau cette année !

Les restrictions d'eau ont eu raison de la course d'obstacles crestoise.

En 2022, la Crad’eau s’était tenue en pleine restriction d’eau et avait créé la polémique, le bassin versant de la Drôme étant à ce moment- là en « alerte sécheresse renforcée». Alors, après la sécheresse hivernale que la vallée vient de passer, les organisateurs de «la course d’obstacles la plus délirante du système solaire » ont décidé, le 7 avril dernier, de l’annuler. « Différents éléments que nous ne pouvons maîtriser et indépendants de notre volonté ne nous permettent pas d’organiser une Crad’eau digne de ce nom », ont expliqué les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Sollicitée par Le Crestois pour en savoir plus, l’association organisatrice n’a pas donné suite. « Des discussions ont été entamées avec les organisateurs pendant l’hiver sur les risques de sécheresse, nous a expliqué Christophe Lemercier, adjoint à la transition écologique de la ville de Crest. Ils ont été ouverts à la discussion et ont bien compris les enjeux ». Et l’élu de conclure : « C’est une décision de bon sens ».

Mais la Crad’eau n’a pas dit son dernier mot et les organisateurs ont d’ores et déjà donné rendez-vous pour une sixième édition de la course d’obstacle le 4 mai 2024. Si l’eau le permet !

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023