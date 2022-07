La Crad'eau : une fête arrosée à l'eau potable

850 personnes ont participé à la célèbre course d'obstacles boueux, arrosée avec le réseau de la ville.

Les sourires envahissent les visages, les déguisements, tous aussi délirants les uns que les autres, du bonhomme Kodak aux super-héroïnes déjantées, en passant par les mamies blouses à fleurs... L’espace Soubeyran était à la fête, en ce premier samedi de juillet. Un enterrement de vie de jeune fille y a même été célébré !

Depuis quelques années déjà, la Crad’eau est devenue le rendez-vous des sportifs rigolos et, après deux années d’absence, l’évènement a rassemblé cette année 425 binômes. Oui, cette course s’accomplie par équipe de deux, qui, ensemble, doivent franchir vingt-neuf obstacles, courir deux kilomètres jusqu’à la base d’embarquement des canoës et finir en beauté par une descente de la Drôme...

Quid de l'eau ? Le stade Soubeyran et les toboggans ont été arrosés à la lance à incendie, quasiment en permanence.

Article publié dans Le Crestois du 8 juillet 2022

Alerte eau à Chabrillan : Message de la mairie aux Chabrillanais, le 6 juillet

Manque d’eau ! Nos ressources d’eau potable sont au plus bas et nous ne parvenons plus à maintenir le château d’eau à un niveau satisfaisant. Nous vous demandons de respecter : l’interdiction de l’arrosage des jardins, même la nuit ; l’interdiction du remplissage des piscines ; la limitation au maximum de tous les usages... Merci de surveiller vos compteurs et de nous signaler la moindre fuite ou suspicion de fuite, chez vous ou sur le domaine public. La distribution sera vraisemblablement perturbée dans les jours à venir. Merci à tous pour votre implication.

La mairie de Chabrillan