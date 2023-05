Les dernières nouvelles du Crestois

Pour ses 123 ans, le journal a reçu de jolis cadeaux. La Scop, elle, poursuit son chemin...

La vie de centenaire n’est pas de tout repos... Alors que l’hebdomadaire de la vallée de la Drôme fête cette semaine son cent-vingt-troisième anniversaire, les dernières aventures que traverse Le Crestois ne manquent ni de suspense, ni de rebondissements. Quelles sont, en ce vendredi 5 mai, les dernières nouvelles du journal ?

Comme vous le savez sans doute, Le Crestois a été placé à la mi-mars en redressement judiciaire. Comme vous le savez sans doute aussi, une équipe, constituée autour des journalistes de la rédaction, a la ferme intention de déposer une offre de reprise devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, pour reprendre le journal sous la forme d’une Scop (une société coopérative de production).

Depuis début avril, le calendrier a évolué et, aujourd’hui, les choses se précisent : nous devrons déposer notre offre de reprise le lundi 22 mai. Après quoi, une audience aura lieu le 7 juin, au cours de laquelle notre proposition sera examinée. Le tribunal va ensuite délibérer et, nous l’espérons, accorder sa confiance à l’offre solide que nous lui aurons présentée.

Pour ce qui nous concerne, tous les voyants sont au vert. Nous avons obtenu l’ensemble des financements que nous avons sollicités. Le mois dernier, nous avons reçu avec beaucoup de fierté un prêt d’honneur d’Initiative Vallée de la Drôme Diois, qui accompagne et finance les créateurs et repreneurs d’entreprise dans la vallée. C’est pour nous un signe encourageant et un symbole fort*.

Autre bonne nouvelle : le financement participatif initié en avril a rencontré un succès qui va bien au-delà nos espérances. Nous pensions recueillir 20 000 euros de titres participatifs, nous en sommes aujourd’hui à 44 300 (pour 150 personnes) ! Quant aux dons, nous atteignons 17 500 euros ! Cent-vingt-trois fois merci à vous qui, par ce soutien précieux, nous aidez à consolider notre offre et à préparer l’avenir du Crestois.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore soutenir le projet, sachez qu’il n’est pas trop tard : date limite le vendredi 20 mai... Plus nombreux vous serez à nous appuyer, plus solide et convaincante sera notre offre de reprise.

Autre marque de soutien particulièrement touchante et vivifiante : la création, le mercredi 26 avril, de l’association des Amis du Crestois.** Pour son assemblée générale constitutive, pleine d’intelligence, d’esprit d’ouverture et de convivialité, une centaine de personnes sont venues des quatre coins de la vallée (et de la Valdaine) : de Roynac à Montmeyran, d’Allex à Saillans, des vallées de la Sye et de la Gervanne, et de toutes ces communes, petites et grandes, qui sont le coeur et la raison d’être de notre journal.

Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite. Croisons les doigts et souhaitons un bon anniversaire et une longue vie au Crestois !

La Scop du Crestois

* Nous soutenir : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Tél. 06 48 75 64 48

** Adhérer : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

