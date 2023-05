Les Amis du Crestois au travail !

Une centaine de personnes se sont réunies pour soutenir l'hebdomadaire crestois en difficulté à travers une nouvelle association.

Jeudi 26 avril, à Crest, salle de l’Amape, l’assemblée générale constitutive de l’association Les Amis du Crestois a rassemblé une centaine de citoyennes et citoyens attachés au journal Le Crestois et qui souhaitent soutenir une presse locale libre et indépendante.

Ce fut un moment d’échange avec la rédaction du journal porteuse du projet de reprise du journal en Scop (société coopérative de production). Les dons et la souscription des titres participatifs (des prêts solidaires) montrent l’attachement des habitantes et habitants à leur journal (voir notre article). Bravo et merci à eux.

Ce fut aussi un moment de travail et de démocratie. L’assemblée a débattu et approuvé la proposition de statuts préparée par une petite équipe de personnes motivées qu’il faut ici remercier pour l’excellent travail réalisé. Elle a ensuite retenu une cotisation de deux euros minimum, afin que tous puissent adhérer.

ADHÉREZ !

Elle a enfin procédé à la désignation des membres du premier conseil d’administration, qui a tenu sa première réunion et constitué son bureau. Ce bureau est constitué d’un président, Frédéric Boulanger ; d’une trésorière, Chantal Bochard ; et d’une secrétaire, Françoise Timaxian.

Un plan de financement et de développement de la Scop solide et crédible, avec une association forte qui le soutient, est maintenant en place. C’est très encourageant. Toutefois, le chemin est encore long jusqu’à la décision du tribunal de commerce et nous ne sommes pas à l’abri d’offres concurrentes.

Notre priorité, maintenant que l’association est officiellement constituée, est de rassembler le plus grand nombre d’adhérents : avec une association nombreuse et forte, le projet de reprise en Scop sera encore plus fort et pourrait contribuer à remporter la décision du tribunal de commerce. Des actions d’adhésion ont d’ores et déjà débuté et vont s’intensifier dans les jours à venir. L’association tient à la disposition de toutes les habitantes et tous les habitants qui souhaitent contribuer à ces actions la liste des points de rencontre et des outils de campagne.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur notre page Facebook Les Amis du Crestois ou écrivez- nous à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Le conseil d’administration des Amis du Crestois

Article publié dans Le Crestois du 5 mai 2023