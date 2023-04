Saoû, la forêt, la fête

Marie-Claude Gresse, maire de Saoû en 2003, et Bernard Foray-Roux, premier adjoint, reviennent sur l’acquisition de la forêt de Saoû par le Département.

L’heure est à la fête ! Il y a tout juste vingt ans, le conseil départemental de la Drôme décidait d’acquérir les 2 500 hectares de la forêt de Saoû, auparavant propriété des Assurances générale de France, pour en faire un Espace naturel sensible (ENS). L’histoire de cette acquisition vous est contée ci-dessous, à travers les souvenirs de deux élus Saoûniens de l’époque et une archive du Crestois.

Cet écrin magnifique à la faune et flore atypiques et remarquables est aujourd’hui devenu emblématique d’une gestion publique d’un bien commun précieux, la nature. Pour marquer le coup (et aussi célébrer la rénovation de la Maison de site l’Auberge des Dauphins), le Département de la Drôme organise l’évènement Saoû les arbres, la forêt s’anime, à la forêt de Saoû, le week-end du 22 et 23 avril. Ces deux journées remplies de spectacles et d’activités pédagogiques sont complètement gratuites...

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023

