La forêt de Saoû pour tous

Un article issu des archives du Crestois, publié le 21 novembre 2003.

Ça y est, Marcel, ils l’ont achetée… !

Pour le lecteur qui n’a pas connu Marcel Vaganay, rappelons que Marcel était notre ancien correspondant de Saoû (avant qu’il ne passe le relais à Bernard Coste). Il nous a quittés sans avoir eu la joie de voir aboutir cette acquisition de la forêt de Saoû, pour laquelle il s’est toujours battu. Plus qu’un hommage à l’ami et au militant du Pays de Saoû, si nous faisons référence à lui, c’est qu’à travers son image c’est toute l’âme d’une région qui s’exprime, toute une sensibilité républicaine qui a fait entendre la voix du peuple pour que ce patrimoine reste dans le bien commun.

Il ne sert à rien de s’insurger contre la toute-puissance de l’argent si on ne décide pas, quand cela est nécessaire, de s’unir pour qu’il en soit autrement. Face à la menace imminente de voir réserver, pour le privilège de quelques-uns, un espace naturel aussi symbolique du patrimoine de l’humanité, il fallait s’engager pour le garder accessible à tous… Cette forêt de Saoû est l’exemple même d’un patrimoine reçu de nos aïeux et qu’il nous faut transmettre à nos descendants. Comme le rappelait au XIXe siècle ce chef Sioux au président des Etats-Unis – « cette nature ne nous appartient pas ». Une voix issue du passé qui fait preuve d’un étonnant modernisme, d’une clairvoyance incontournable si l’on veut qu’il y ait encore une humanité demain.

Car seules les aberrations d’un système, plus spoliantes dans les faits que la pire des monarchies, plus égoïste dans son attitude que la plus accaparante des grandes fortunes du siècle passé, pouvaient amener à rendre cette forêt fermée. Mais pour cette fois, citoyens, usagers, élus de tous bords se sont retrouvés unis et ont partagé les mêmes valeurs pour arriver à cette acquisition de la forêt par le Département de la Drôme. [...]

L’accord était réalisé, au prix établi de 5 390 000 euros. Une somme importante pour un domaine qui l’est encore plus.

Claude Bourde

« Joyau de notre région, la forêt pourra être transmise aux générations futures »

Tribune de Jean-Pierre Tabardel, parue dans Le Crestois du 21 novembre 2003

L’accord relatif à l’acquisition de la forêt de Saoû, pris entre le conseil général de la Drôme et les propriétaires de la forêt, va enfin permettre à la collectivité publique de contrôler et préserver ce site magnifique. Depuis de très nombreuses années, comme de nombreux habitants de Crest-Sud et du Département de la Drôme, j’ai souhaité que le conseil général de la Drôme soit propriétaire de cette forêt.

Quels changements attendre de cette transaction ?

Une exploitation plus raisonnée de la forêt ;

une meilleure prise en compte de la préservation de la faune, de la flore et du site de ce domaine ;

une garantie d’ouverture à tous.

Les conventions qui régissaient depuis près de vingt ans la chasse (conventions entre l’ACCA et les propriétaires), et l’accès aux sportifs, aux cueilleurs de champignons, etc. (conventions passées entre le conseil général de la Drôme et les propriétaires), ont prouvé largement leur efficacité au sein des équilibres en vigueur parmi les différents usagers de la forêt. Le changement principal concernera les décisions relatives à ce patrimoine drômois qui se prendront désormais à Valence et ce, sans obligation, de rendement économique, uniquement dans l’intérêt des Drômoises et des Drômois.

La forêt ainsi préservée, joyau de notre région, pourra être transmise, je l’espère, aux générations futures, sans nouvelle dégradation. Je tiens aujourd’hui à remercier l’ensemble de mes collègues du conseil général pour leur unanimité dans la décision d’acquisition de la forêt de Saoû, ainsi que tous ceux qui ont oeuvré, à divers titres, à l’aboutissement de ce dossier.

Jean Pierre Tabardel,

conseiller du canton de Crest-Sud de 1976 à 2015