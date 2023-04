Soutenez le journal, rejoignez les Amis du Crestois !

Les Amis du Crestois se structurent pour aider au sauvetage du journal.

Dans l’édition du vendredi 31 mars, les lecteurs et lectrices du Crestois ont pu découvrir que l’entreprise qui édite le journal et gère l’imprimerie était placée en redressement judiciaire. La nouvelle a été un bouleversement pour beaucoup, tant Le Crestois rythme depuis 123 ans la vie de la vallée.

La situation de l’imprimerie paraît inextricable. Mais pour le journal, tous les espoirs sont permis, grâce au très beau projet de reprise construit par les journalistes du Crestois, sous la forme d’une Scop (Société coopérative de production).

Depuis quelques semaines, en lien avec la rédaction du journal, des lecteurs et lectrices du Crestois attachés à l’information locale, libre et indépendante qu’ils y trouvent chaque semaine, se sont réunis pour imaginer comment aider « leur » journal. Il a été décidé de créer l’association Les Amis du Crestois, dont l’objet est de « soutenir Le Crestois, journal de pays indépendant, en accompagnant son développement et sa diffusion, par tout moyen matériel et intellectuel ».

Une assemblée générale constitutive est organisée le mercredi 26 avril prochain, à la salle de l’Amape, à Crest, à 19h30. Vous partagez cette volonté de soutien au Crestois ou vous souhaitez vous informer des démarches en cours et à venir pour épauler la Scop ? Ne ratez pas ce rendez-vous ! La proposition de statuts sera débattue avant d’être soumise à l’approbation des personnes intéressées présentes (ou représentées).

Le projet de statuts est disponible sur demande à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le conseil d’administration sera constitué avec les personnes volontaires, qui devront être élues par les personnes présentes (ou représentées).

Plus d’infos : AG constitutive de l’association Les Amis du Crestois, le mercredi 26 avril, à 19h30, salle de l’Amape, à Crest (34, rue des Alpes, à l’angle de la rue de La Calade).

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023