Un bel élan de solidarité avec la Scop du Crestois

Les soutiens ont afflué après l'annonce des difficultés du journal.

L’annonce, dans le journal de la semaine dernière, des difficultés que traverse Le Crestois, ont fait l’effet d’un électrochoc dans la vallée et au-delà. Depuis le vendredi 31 mars, les mots de soutien, les petits gestes amicaux, mais aussi les dons et les souscriptions à des titres participatifs au bénéfice de la Scop du Crestois, n’en finissent plus de tomber ! Merci mille fois à celles et ceux qui, par ces gestes petits et grands, nous donnent du courage et de l’énergie pour poursuivre l’aventure de cet hebdomadaire local auquel nous sommes tant attachés.

À l’heure ou nous bouclons cette édition, la Scop a reçu 49 dons et 68 souscriptions à des titres participatifs. C’est considérable et c’est très réjouissant, mais ce ne n’est pas encore tout à fait suffisant. Car pour franchir l’étape du tribunal de commerce et, surtout, pour relancer le journal après cette échéance, la Scop a besoin de ressources financières.

On ne le répètera jamais assez : si une information locale et indépendante n’a pas de prix, sa production a un coût. Pour concevoir le journal que vous avez entre les mains - ou que vous consultez sur votre écran - il faut, ne l’oublions pas, déployer beaucoup, beaucoup d’huile de coude... Aujourd’hui, la rédaction du Crestois compte un rédacteur en chef, deux journalistes reporters, une secrétaire de rédaction, un responsable de la publicité et un webmaster. Sans compter les pigistes qui viennent régulièrement lui prêter main forte. Pour faire tourner cette équipe, un poste d’administration est également nécessaire. Ces métiers et ces emplois, loin d’être superflus, sont indispensables à l’édition et à la publication du Crestois toutes les semaines.

Très conscients de cette réalité professionnelle, les futurs salariés de la Scop ont développé un modèle économique équilibré qui permettra au journal d’atteindre rapidement l’autonomie. Nos partenaires financiers, déjà nombreux, ont confiance dans la viabilité de notre projet. La campagne de souscription de titres participatifs et la collecte de dons que nous venons de lancer s’inscrivent dans ce plan de financement : plus vous serez nombreux à y participer, plus nous parviendrons à lever les obstacles et plus vite nous pourrons voler de nos propres ailes.

Signe de la portée de notre démarche de reprise en Scop du journal, les soutiens nous sont arrivés de toutes parts et, parfois, de là où l’on ne les attendait pas. Des anciens autant que des jeunes, des vieilles familles de la vallée autant que des néo-ruraux, des entrepreneurs, des associations, des expatriés de la diaspora crestoise, des confrères journalistes... Profitons d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier les rédactions amies qui se sont pressées au journal pour raconter l’histoire que traverse Le Crestois : France Bleu Drôme-Ardèche, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Le Dauphiné Libéré, l’Ours...

Pour nous autres, ce sont autant de signes qui ne trompent pas : Le Crestois nous dépasse et, à travers son histoire particulière, ce sont en fait les questions de l’information locale, de l’indépendance du journalisme, et de liberté d’expression qui prennent un visage concret.

Ces soutiens, autant qu’ils nous encouragent, nous obligent : nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de votre confiance et pour faire vivre ce journal qui nous relie, quels que soit nos histoires, nos opinions, nos engagements, nos métiers ou nos passions, pourvu que nous ayons la vallée en commun.

Pour nous guider, nous nous tournons, lucidement, vers le passé. Nous n’oublions pas qu’en mai 1900, Joseph «Salem» Bruyère lançait un journal local pour défendre une certaine idée de la liberté d’expression et de pensée, puis qu’il le transmettait à ses descendants pour inventer, au fil des décennies, ce journal que nous connaissons tous... Depuis 123 ans, de l’eau a coulé sous les ponts de la Drôme ! Alors, nous regardons aussi vers l’avenir : il est aussi de notre devoir de transmettre aux générations futures un journal libre et indépendant pour la vallée de la Drôme. Qui que nous soyons, nous avons tous à y gagner.

Guide de souscription Pour soutenir la reprise en Scop du Crestois, deux solutions: les dons ou la souscription à des titres participatifs. Pour les dons, le plus simple, c’est d’aller sur le site de J’aime l’info à l’adresse www.donorbox.org/le-crestois. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par Internet, vous pouvez venir nous déposer un chèque au journal à l’orde de J’aime l’info - Le Crestois. Pour les souscriptions, vous pouvez soit envoyer un mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , soit passer nous voir, également au journal. Après avoir rempli les documents, renvoyez le tout, accompagné d’un chèque, à l’ordre du Crestois. Les titres participatifs sont une forme d’emprunt que la Scop engage auprès de personnes physiques ou morales, rémunérés à 3% par an et remboursés au bout de sept ans à l’initiative de l’entreprise. Un titre vaut 100 euros et il est évidemment possible d’en prendre plusieurs. Ils ne donnent pas de droits de vote au sein de la gouvernance. Merci de votre soutien ! Le bulletin de souscription Le contrat

Article publié dans Le Crestois du 7 avril 2023