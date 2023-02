L’instant Panoplie, un moment d’échanges sans tabou

Permanence mensuelle à Crest’actif autour de la vie affective et sexuelle.

Pour leur deuxième accueil, les trois bénévoles de l’association Panoplie, Math Passeri, Céline Mouzon et Justine Lamonerie, reçoivent avec le sourire et des boissons chaudes toute personne désirant discuter autour des questions de vie affective, relationnelle et sexuelle. Le consentement, le désir, la libido ou même comment parler de genre avec ses enfants sont des sujets qui sont abordés lors de ces permanences.

« On a une approche classique, expose Justine Lamonerie, avant d’accompagner une dame venue se renseigner. C’est à dire que nous mettons à disposition des plaquettes d’info, des vidéos, des podcasts, sur lesquels on échange ensuite, ensemble. »

Cette idée de permanence autour de ces thématiques est venue du constat qu’il n’y a pas de planning familial sur Crest et que « cette absence manque ». « Il fallait qu’on fasse quelque chose sur notre territoire, revendique Céline Mouzon, bonnet orange vissé sur la tête. Et nous souhaitons être une porte d’entrée sur ces sujets. On peut aussi si besoin rediriger vers les acteurs professionnels du territoire. »

Pour la bénévole (ils et elles sont six en totalité), Panoplie c’est : « une boîte à outil, où tu sors l’outil dont tu as besoin. » La permanence a lieu tous les premiers vendredi du mois dans la salle multi-activités de Crest’actif, de 17h à 21h et, pour la compléter, une émission est à écouter sur radio Saint Ferréol (94.2 FM), tous les premiers jeudi du mois de 21 à 22 heures.

Cette initiative, c’est un peu du Macha Béranger, version vallée de la Drôme !

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 10 février 2023