Pour des sexualités libres et choisies !

La Panoplie anime une permanence mensuelle à Crest’Actif depuis janvier.

« Est-ce que ma sexualité est normale ? », « Comment dire à mon copain que je n’ai pas envie de coucher avec lui en ce moment ? », « Au lycée, je passe pour une salope et j’en ai marre » : si vous ou vos proches vous posez ce genre de questions et que vous vous sentez parfois démunies, venez à la permanence de La Panoplie le vendredi 3 février, à Crest’Actif (le CCAS de Crest), entre 17 et 21 heures.

Notre association y propose depuis le mois de janvier une permanence mensuelle, L’Instant Panoplie, tous les premiers vendredis du mois, pour aborder des questions liées à la vie relationnelle, sexuelle ou affective.

Le vendredi 3 février, un temps d’animation sera proposé autour des questions de désir/non désir et libido. Il s’agira d’un temps collectif d’échange et de discussion auquel vous pouvez participer ou simplement assister, et au cours duquel nous réfléchirons aux représentations qui façonnent notre rapport à la sexualité.

Si vous avez d’autres questions, par exemple sur le cyberharcèlement, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les violences sexistes et sexuelles, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, l’avortement, la parentalité, etc., venez aussi ! Nous pourrons les aborder au cours d’échanges informels avec les membres de La Panoplie.

Et si tout cela vous semple bien trop intimidant et que vous voulez juste passer pour voir à quoi ça ressemble, feuilleter des BD et boire un thé, c’est aussi possible ! Entrée libre et gratuite, possible à tout moment entre 17 et 21 heures. Ouvert à tous les genres et à tous les âges, vendredi 3 février, de 17 à 21 heures dans les locaux de Crest’Actif, rue Roch Grivel.

Pour en savoir plus : @lapanoplie_asso sur Instagram.

Super Tempête, notre émission de radio, est diffusée sur Radio Saint Ferréol (94.2 FM) tous les premiers jeudis du mois de 21 à 22 heures, et rediffusée le dimanche suivant de 21 à 22 heures.

Pour nous joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Céline, pour la Panoplie

Communiqué publié dans Le Crestois du 27 janvier 2023