Interview de Bernard Buis, sénateur Renaissance de la Drôme.

Le Sénateur drômois et conseiller départemental, qui appartient à la majorité présidentielle, Bernard Buis, fait valoir les avancées de cette réforme des retraites.

Le Crestois : Comment justifiez- vous cette réforme, a priori fortement contestée par les français ?

Bernard Buis : L’augmentation du temps de travail est inéluctable. Il y a de moins en moins de cotisations pour de plus en plus de retraités. Si on ne fait pas cette réforme, on sera obligé d’augmenter les cotisations ce qui manquera au pouvoir d’achat des Français...

Article publié dans Le Crestois du 27 janvier 2023

