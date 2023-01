La réforme vue par les Crestois

La mobilisation et la grogne semblent se construire autour d'un changement de paradigme sociétal.

« Ils font exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire », s’insurge Didier, éleveur de cochons, derrière son étal au marché du mardi de Crest. Que ce soit dans la rue, dans les assemblées syndicales ou chez Marie Pochon, députée NUPES de la circonscription, les voix s’élèvent contre un projet de société libérale « qui se fout de l’humain », comme l’exprime Ariane, conseillère en marketing pour les entreprises.

Avec au moins plus d’un million de Français dans la rue le jeudi 19 janvier, dont 15 000 à Valence (lire notre article), la réforme des retraites proposée par le gouvernement Borne et le report de l’âge légal à 64 ans a donc massivement fait réagir les citoyennes et les citoyens.

À Crest, la journée du 19 janvier avait commencé par une assemblée générale organisée par les syndicats enseignants...

