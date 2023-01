Le maire de Crest a présenté ses voeux, en présentiel, à la population.

Le décor et les lumières en mettent plein la vue et donnent l’impression que les six cents Crestois présents à la cérémonie des voeux du maire Les Républicains Hervé Mariton, jeudi 5 janvier à la salle des Moulinages, s’apprêtent à assister à un grand show pour cette première cérémonie en «présentiel» depuis 2020.

Parmi eux, de nombreux conseillers municipaux, la députée écologiste Marie Pochon ; Marie-Pierre Mouton, présidente du Département ; Denis Benoît, maire d’Aouste-sur-Sye et de la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) ; le conseiller régional Claude Aurias ou encore Daniel Gilles, l’un des deux conseiller départemental du canton.

Avant que le maire ne prenne la parole, entre deux interludes hard-rock, les lauréats du budget participatif ont été dévoilés (lire notre article) et quatre nouveaux membres du conseil municipal des jeunes se sont présentés...

Article publié dans Le Crestois du 13 janvier 2023