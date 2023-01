Crest : les lauréats du budget participatif sont connus

Projets environnementaux, de loisirs ou patrimoniaux... Six initiatives sont retenues par la mairie.

Voilà maintenant cinq ans que la mairie de Crest a lancé ses budgets participatifs, issus d’une volonté « d’associer [les Crestois] à la réflexion et à la décision publique afin de favoriser l’émergence de projets nouveaux, proposés et choisis par les habitants », indique la municipalité. Chaque année, une enveloppe de maximum 70 000 euros prise sur le budget général de la commune est dédiée à la réalisation de projets proposés par des Crestois et des Crestoises, soumis ensuite au vote des habitants.

En 2023, six projets ont finalement été retenus, pour un montant total de 65 070 euros. Les lauréats ont été dévoilés lors de la présentation des voeux du maire Hervé Mariton à la population le 5 janvier dernier...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : les projets retenus

Article publié dans Le Crestois du 13 janvier 2023