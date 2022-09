Rendez-vous les 10 et 11 septembre. Ce sera l'occasion pour la communauté protestante de la ville et des alentours de se réunir pour des célébrations historiques.

« Il était une fois un temple vieux, mais pas trop - qu’est-ce que 200 ans à l’échelle de l’humanité et même de l’éternité ? Et jeune, mais pas trop - 200 ans à l’échelle de l’humanité, ce n’est rien ! Recommençons. Il était une fois un temple ni trop vieux ni trop jeune, que l’on pense bien connaitre car nous passons tellement souvent devant qu’il fait partie du paysage. Eh bien c’est le nôtre, mais aussi le vôtre, puisque c’est un lieu ouvert, accueillant, bienveillant, aimant. Il abrite une « Église», une communauté d’hommes et de femmes libres avec des convictions fortes, qui ont fait le choix, depuis des siècles, de mettre leur confiance dans le Dieu de Jésus Christ, et ce lieu change leur vie. » Ainsi s’ouvre le livret composé par l’Église protestante unie du Crestois à l’occasion du bicentenaire du temple de Crest.

L’édifice protestant célèbre, en ce samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, son 200e anniversaire...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022

À lire également :