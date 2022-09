Deux jours pour (re)découvrir notre patrimoine

Passage en revue des sites ouverts au public pour les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre.

Voilà près de quarante ans, déjà que les Journées du patrimoine nous permettent de découvrir de façon privilégiée les sites d’exception qui parsèment notre territoire.

CREST

• Visite du parc de la Barbeyère. Gratuit. Le parc accueille des installations de l’artiste Piereq (pierres en équilibre), les sculptures de Jean-François Fulachier et des oeuvres des peintres Michel Pavin et Alejandro Sereno. Un atelier ballade autour de la paysannerie rudérale est proposé par l’association l’Embelie Paysanne. Samedi et dimanche de 11h à 18h.

• Visite guidée de la ville. Découverte du patrimoine crestois, samedi à 15h au départ de l’Office de tourisme.

• Promenade théâtrale “Poètes et auteurs crestois“. La Compagnie Zazie7 entraîne les visiteurs sur les traces des poètes et auteurs crestois qui peuplent l’espace public. Samedi à 17h30 au départ du kiosque...

