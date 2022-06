La menuiserie Cognard s’est transformée en métallerie !

L’association la Boîte en métal a invité à Crest trois groupes de métal français.

En ce samedi 28 mai ensoleillé mais venteux, l’association La Boite en metal, désormais bien connue des Crestois pour organiser le festival Bridge to Hell, organisait une soirée concert exceptionnelle avec une très belle affiche : Lat X, Abyss of Mind et Shaârghot.

Ce ne sont pas moins de 200 personnes qui ont fait le déplacement, parfois de loin (Lyon, Montpellier, et même Paris et Dunkerque !), et qui discutaient tranquillement en vidant quelques verres devant la menuiserie Cognard Bois Création, transformée pour l’occasion en très convaincante salle de concert...

Article publié dans Le Crestois du 3 juin 2022

