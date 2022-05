« Nous avons besoin de députés qui l'ouvrent ! »

Paul Bérard, le candidat de la droite et du centre, laboure le terrain.

C’est devant plus d’une centaine de ses « relais » de la troisième circonscription de la Drôme que Paul Bérard, le candidat « de la droite et du centre » aux élections législatives des 12 et 19 juin, a officiellement lancé sa campagne, le lundi 2 mai, au centre culturel de Chabeuil.

À ses côtés, sa suppléante Nathalie Zammit, conseillère départementale du secteur Royans-Vercors, conseillère municipale à Chatuzange-le-Goubet et ex-présidente du syndicat mixte Ardèche-Drôme numérique (ADN). Elle tient à le préciser : elle a gardé, en plus de ses mandats, son activité professionnelle comme cadre administrative à l’hôpital de Valence.

Conseiller municipal et communautaire élu à Montségur-sur-Lauzon (1 300 habitants), candidat malheureux à cette même élection en 2017 avec l’étiquette Les républicains (LR) (43% contre Célia de Lavergne, LREM), ce spécialiste des comptes publics de 38 ans est, depuis 2018, directeur général de la région Île-de-France, gérée par Valérie Pécresse, candidate LR à l’élection présidentielle, qui n’a pas dépassé les 5% des voix le 10 avril dernier.

Après cette cuisante défaite pour cette famille politique de la « droite et du centre », tout l’enjeu de sa campagne est de remobiliser les troupes...

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022