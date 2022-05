Vers un parachutage écolo dans la 3e circonscription ?

L'accord national entre insoumis et écologistes donne la 3e circonscription aux Verts.

Qui sera candidat pour la « Nouvelle union populaire écologique et sociale » dans la troisième circonscription de la Drôme ? C’est la question qui agite les forces de gauche dans la vallée et dans le département depuis la signature, à Paris, d’un accord national entre la France insoumise (LFI) et Europe Écologie-Les Verts (EELV), le lundi 2 mai.

Un accord au terme duquel la plus grande circonscription de France, qui s’étend de Saint-Jean-en-Royans à Buis-les- Baronnies, en embrassant toute la vallée de la Drôme, a finalement été « donnée » au parti écologiste.

Un accord au goût doux amer pour les militants locaux de la France insoumise. Ces derniers, qui labourent le terrain depuis des mois - sinon des années - se préparaient à mener la campagne des élections législatives des 12 et 19 juin dans le sillage de la présidentielle, alors que Jean-Luc Mélenchon s’est placé au premier tour en tête dans la circonscription, avec 26,21% des suffrages exprimés...

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022