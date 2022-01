Rétrospective 2021

Retour sur quatre saisons rythmées par les soubresauts de la vie politique locale et les aléas de la crise sanitaire. 2021, mieux vaut en rire qu’en pleurer !

Comme un air de déjà vu. Il y a un an tout pile, les premières doses de vaccin contre le coronavirus étaient livrées au compte-goutte dans la vallée de la Drôme. Un an plus tard, ce sont des troisièmes doses qu’on injecte à tour de bras. Début 2021, on arrivait au terme de la «deuxième vague» quand surgissait le variant anglais, poliment rebaptisé Alpha. On est aujourd’hui au creux d’une cinquième vague, inaugurée par un certain Delta et accélérée par son concurrent Omicron au point, s’inquiètent certains, d’en voir émerger une sixième...

Un épuisant ressac qui a de quoi nous faire perdre notre latin (notre grec, en l’occurence) et, du même coup, la notion du temps ! Fort heureusement, en notre bon pays crestois, quelques repères nous permettent de ne pas perdre le Nord : une tour, une rivière, trois becs. Ouf !

Ces douze derniers mois, nous avons tenté, dans les colonnes du Crestois, de vous raconter par le menu cette drôle d’année en pointillé, rythmée par les aléas de la crise sanitaire, de confinements en couvrefeu, de fermeture des bars, restaurants, commerces et lieux de culture en limitation des rassemblements, de passe sanitaire en passe vaccinal... Fort heureusement pour vous (et pour nous), le cru 2021 ne fut pas pour autant avare de petites ni de grandes histoires plus strictement locales, quoi que le Covid n’était jamais bien loin...

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022