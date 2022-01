Retour dans les classes sous Covid : «Le protocole de rentrée est illisible»

Le syndicat majoritaire dans la Drôme lance un appel à la grève pour le 20 janvier.

Sans surprise, les cas contacts et les contaminations se sont multipliés dès la rentrée chez les élèves et parmi les personnels ; Florimond Guimard, délégué syndical du SNUipp-FSU et professeur des écoles à Crest, dénonce un manque de moyens, matériels et humains.

Le Crestois (LC) : Comment la rentrée s’est-elle déroulée dans les écoles de la vallée ?

Florimond Guimard (FG) : Avec le mélange des populations et des familles à l’occasion des fêtes, et la virulence du variant Omicron, il n’était pas nécessaire d’être un grand savant pour savoir que le virus allait largement circuler dans les écoles à la rentrée. À fortiori en primaire alors que les gestes-barrières sont difficilement respectés en permanence par les petits, avec la cantine et les activités périscolaires… L’année scolaire vient tout juste de reprendre, et déjà par exemple entre lundi et mardi dernier on a vu le virus évoluer, même dans les secteurs ruraux comme le Crestois et le Diois...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet entretien est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Rythmes scolaires à Crest : vers une consultation des parents ?

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022

Photo : © freepik

À lire dans notre édition sur le même sujet :