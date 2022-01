Le centre de vaccination accélère le rythme

Avec les dernières annonces gouvernementales, le centre de vaccination de Crest va ajouter deux heures d’ouverture hebdomadaires en prévision d’une hausse des primo-injections dans les jours à venir.

« On fait déjà davantage de primo-injections depuis quelques jours », explique Stéphane Adam. « Ce mercredi par exemple, sur 19 injections que j’ai faites, 7 étaient des premières doses, alors qu’auparavant on en avait 2 ou 3 chaque jour. Et l’ARS nous a prévenus qu’avec l’application à venir du passe vaccinal, une forte augmentation des prises de rendez-vous était attendue. C’est la raison pour laquelle nous avons ajouté une heure le lundi et le vendredi après-midi ».

Le centre sera donc désormais ouvert les lundis et vendredis de 9 heures à 11 heures, de 13 heures à 15 heures et de 16 heures à 19 heures ; les mardis et jeudis de 9 heures à 11 heures et de 13 heures à 15 heures ; et le mercredi de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 19 heures.

Alexandre Billette

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022