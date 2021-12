Biovallée : une mutation qui ne se fait pas sans frictions

À l’approche de son 10e anniversaire, l’association modifie ses statuts et renouvelle son CA. Certains adhérents critiquent son mode de gouvernance.

L’association de promotion du développement durable dans la vallée a tenu, le 10 décembre dernier, une assemblée générale (AG) extraordinaire à Mirabel et Blacons afin d’acter le départ de son président, Philipe Huyghe (lire notre article du 17 décembre), d’élire son nouveau conseil d’administration (CA) et d’entériner un changement de statuts ; des modifications jugées nécessaires afin d’accompagner la croissance de la structure qui est passée de deux à six salariés et qui gère désormais un budget de 350 000 euros.

Cette mutation se poursuivra en début d’année prochaine, lorsque le nouveau bureau qui se réunit à la mi-janvier confirmera la nomination de Karine Melzer, seule candidate en lice, à la présidence de Biovallée.

Le nouveau CA, qui compte 24 membres plutôt que 20 auparavant, se répartit en quatre collèges différents...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021