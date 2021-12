Philippe Huyghe quitte la présidence de Biovallée

Après trois années, il laisse sa place pour se consacrer à son mandat d'élu.

Une page se tourne à Biovallée. Philippe Huyghe, qui présidait l’association depuis trois ans, vient de rendre son mandat, tandis qu’un assemblée générale extraordinaire a désigné un nouveau conseil d’administration, le vendredi 10 décembre.

Mercredi 15, un nouveau bureau a été élu et a placé à la présidence de l’association la Blaconnaise Karine Melzer. Cette dernière avait, entre autres, très largement oeuvré à l’obtention du Tiga (Territoire d’innovation de grande ambition), un appel à projet lancé par la Caisse des dépôts et remporté par Biovallée en 2019, avec près de 20 millions d’euros à la clé.

Nous nous sommes entretenus avec Philippe Huyghe pour comprendre les raisons de son départ et évoquer son bilan et les actions en cours et à venir pour l’association...

Article publié dans Le Crestois du 17 décembre 2021