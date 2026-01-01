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Poulailler : la tension monte à Chabrillan

La voiture d’un riverain a été vandalisée à la veille d’une réunion publique.

Rhodoid Chabrillan 9oct26

Un poulailler industriel de 1 900 mètres carrés qui abriterait près de 40 000 poulets au hameau des Gilles, à Chabrillan. C’est le projet porté par l’EARL Saint-Denis, dirigé par un jeune agriculteur de 22 ans, Thomas Almoric*. Le Crestois vous en parlait déjà dans son article du 21 août, ce projet est aujourd’hui contesté par un collectif de riverains, qui rassemble environ 35 personnes. Ces derniers organisaient un « pique-nique amical » près du terrain concerné, le dimanche 4 octobre. « L’idée est d’échanger avec les Chabrillanais et Chabrillanaises, et d’autres, nos points de vue sur ce projet imminent », explique une membre du collectif**.

Les riverains s’opposent à la construction de ce poulailler pour plusieurs raisons...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026

* Le porteur de projet, tout comme la mairie de Chabrillan, n’a pas donné suite aux sollicitations du Crestois.
** Les membres du collectif souhaitent rester anonymes.

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