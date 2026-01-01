Nouveau débat autour d’un projet de poulailler

À Chabrillan, une pétition a été lancée par des riverains qui rejettent la construction d’un poulailler de près de 40 000 poulets

Ces derniers mois, les pétitions en ligne contre des poulaillers industriels se multiplient. L’une d’elles, publiée le 5 août dernier sur le site change.org, concerne un projet à Chabrillan. Le lanceur de pétition est identifié sous le nom « Collectif des habitants de Chabrillan ». Derrière ce collectif, une vingtaine de riverains qui refusent de voir s’installer près de chez eux un bâtiment de 1 900 mètres carrés prévu pour accueillir près de 40 000 poulets. Le projet est porté par un jeune agriculteur de 22 ans, Thomas Almoric.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026