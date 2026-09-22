Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Dans la vallée, le coût de la vie commence à peser

Hausse des prix des carburants, de l’alimentation… Pour les plus modestes, la charge devient lourde.

saint vincent de paul 2026
Des bénévoles de la Conférence Saint-Vincent de Paul, à Crest, le 22 septembre 2026

Comme chaque mardi à partir de 14 heures, la Conférence Saint-Vincent de Paul, association caritative, ouvre ses portes à Crest pour distribuer des colis alimentaires aux plus démunis. Claude Delhaye, retraité porteur d’un handicap, est familier du lieu : « J’y viens depuis quelques années. » Tout comme un autre monsieur, sans domicile fixe : « Heureusement que ces associations existent, sinon je ne mangerais pas. »

Et puis il y en a d’autres qui se sont résolus à demander de l’aide, comme cette mère de cinq enfants, qui explique venir ici depuis un an...

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À lire dans notre article : Plus d'alimentation, moins d'à côté...

Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026

À lire également : Lidl pourrait bientôt remplacer Auchan à Crest

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