Lidl pourrait bientôt remplacer Auchan à Crest

Le discounter allemand pourrait bientôt s'installer à la Croix de Romans

C’est un bref communiqué qui est parti de Villeneuve d’Ascq, le jeudi 24 septembre, sans crier gare…

Le groupe Auchan y annonce « être entré en négociations exclusives avec Lidl en vue de la cession de 17 supermarchés en France », dont... celui de Crest.

Le supermarché de la Croix de Romans, dont nous vous avons raconté les péripéties dans de précédentes éditions, devrait donc passer sous la bannière du hard-discounter allemand.

Pour mémoire, Lidl tente de s’implanter dans la vallée de la Drôme depuis une dizaine d’années.

Cette information nous étant parvenue le jeudi 24 septembre à quelques minutes du bouclage du Crestois, nous prendrons le temps d’y revenir plus en détails dans notre prochaine édition, le vendredi 2 octobre…

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026