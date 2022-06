Du métal à la Fête Médiévale !

Nos joyeux compères de ”La boite en métal“ organisent une soirée concerts gratuits samedi 4 juin à 20h. Ils préparent aussi activement le prochain festival "Bridge to Hell".



Drakwald, en concert à Crest le 4 juin (DR)

La Boite en Métal est une association Crestoise fondée il y a deux ans dans le but de promouvoir la culture métal et d’organiser des événements liés à ce genre musical. Nous vous avions, en août 2021, proposé un entretien avec Jean-Claude Cognard, dit JC, cofondateur de l’association, afin d’en apprendre un peu plus sur cette structure et sur ses projets, dont le festival de métal Bridge to Hell qui a eu lieu en septembre 2021 à Crest.

Neuf mois plus tard, il est temps de prendre des nouvelles de l’équipe de la Boite en métal et de ses projets à venir qui, vous allez le voir, sont nombreux et fort intéressants : un concert gratuit de métal à la prochaine fête médiévale de Crest (le 4 juin) et une deuxième édition du festival Bridge to Hell en septembre !

Voici un entretien exclusif avec JC, toujours aussi affable et enthousiaste :

L.C. : Salut JC ! Si tu veux bien, commençons par revenir un peu sur la première édition du festival Bridge to Hell organisé en septembre 2021. Avec le recul de quelques mois, comment voyez-vous cette expérience ?

J.C. : Une super aventure humaine et technique ! C’était épuisant, mais voir que tous les participants (on parle quand même de 60 bénévoles + 10 techniciens) donnent toute leur énergie pour aller dans la même direction et proposer un évènement de qualité, c’était vraiment très satisfaisant et enrichissant.

L.C. : Cette année 2022 verra le retour du Bridge to Hell (nous y reviendrons un peu plus loin), mais elle marque aussi une nouveauté puisque vous allez profiter de la fête médiévale de Crest (du vendredi 3 au dimanche 5 juin) pour organiser un concert de pagan metal. Avant toute chose, peux-tu nous présenter ce genre musical ?

J.C. : Le pagan n’est pas à proprement parler un genre musical mais une ambiance qui mélange les styles de Métal avec les folklores, européens principalement. Le courant le plus présent est le folklore viking dont fait partie le groupe que nous présenterons cette année (Drakwald), mais il existe aussi des courants autour de l’antiquité gréco-romaine par exemple, ou bien encore autour de l’époque des pirates.

L.C. : Quels sont les groupes phares du genre ?

J.C. : Les groupes les plus connus sont Korpiklaani et Ensiferum (deux formations finlandaises) pour l’ambiance viking, Eluvetie et Cruachan pour l’époque celte. Eluvetie est un groupe suisse qui chante en gaulois ! Pour la mythologie pirate on citera Alestorm, entre autres. Enfin, il existe des groupes plus exotiques comme Melechesh, groupe israélien qui reprend les civilisations mésopotamiennes, ou Cemican, groupe mexicain basé sur la civilisation aztèque.

L.C. : Comment vous est venue cette idée ?

J.C. : Habitant à Crest depuis plusieurs années, j’ai pu constater qu’il y avait beaucoup de métalleux dans le public et les exposants durant la fête médiévale. J’ai donc tout naturellement proposé au Directeur de la culture de la ville de Crest de profiter de cet événement pour organiser un concert de métal folklorique. L’idée lui a plu, et le projet a été lancé !

L.C. : A-t-il été facile d’organiser cet événement, et quels sont les partenaires associés ?

J.C. : Oui ça a été très facile, les relations entre La boite en métal et le Service Culturel sont très fluides. Au fur et à mesure des discutions, nous avons trouvé le lieu (le stade de l’école Royannez, vers le Cours Joubernon) et on s’est accordé sur le fait que le concert devait être gratuit. La Mairie de Crest est le principal partenaire puisqu’elle prend en charge la totalité des frais tandis que nous nous occupons de l’organisation de l’événement.

L.C. : Allez, on veut tout savoir sur l’affiche de cette soirée ! Quels sont les groupes qui vont jouer ?

J.C. : Il y aura deux groupes : The chant of trees, un groupe de musique folk avec des instruments traditionnels, et Drakwald, groupe de métal folk originaire de Tours et qui a déjà joué au Hellfest.

L.C. : Comment va se dérouler la soirée ?

J.C. : Le concert se déroulera donc samedi 4 juin à partir de 20h sur le stade de l’école Royannez, en extérieur. L’entrée est gratuite, et nous mettrons en place une buvette afin d’étancher dignement la soif des spectateurs ! Pour ce qui concerne l’heure exacte des concerts, nous sommes encore en train de travailler dessus, car il faut que ce soit compatible avec les autres spectacles de la fête médiévale.

L.C. : Cet événement est-il appelé à devenir récurrent ?

J.C. : Je ne sais pas encore, nous verrons cela après la fête médiévale. C’est un test pour la Mairie et pour nous.

L.C. : Venons-en maintenant au plat de résistance : la deuxième édition du Bridge to Hell ! Vous venez tout juste de dévoiler l’affiche de cette année. Qui est à l’origine du visuel ?

J.C. : C’est Florent Mathias, un ami bénévole qui est illustrateur à Paris.

L.C. : Rentrons un peu dans les détails. Quand avez vous décidé d’organiser une deuxième édition et de faire de ce festival un événement pérenne ?

J.C. : Il me semble que c’était dès le lendemain du BTH #1, malgré la fatigue intense !

L.C. : L’expérience aidant, a t-il été plus facile d’organiser cette édition que la première ?

J.C. : Oui, bien sûr. Maintenant on connaît tous nos différents prestataires, les personnes référentes à la Mairie... etc. Donc tout va plus vite, on a moins de recherche a faire, et on est mieux organisés.

L.C. : Vous avez choisi de garder le même lieu. Pourquoi ce choix ?

J.C. : On a encore choisi ce lieu car notre volonté est d’organiser le festival sur Crest même, et l’espace Soubeyran possède toutes les infrastructures pour bien travailler (cuisine, sanitaires, loges, …). De plus la Mairie nous met le lieu à disposition, encore un grand merci à elle !

L.C. : En 2021, le système de food truck à l’intérieur s’est avéré un choix très pertinent. Allez-vous réitérer l’expérience ?

J.C. : Oui, mais nous n’avons pas encore choisi les prestataires.

L.C. : Quelles seront les différences par rapport à l’édition 2021 ?

J.C. : Actuellement on travaille sur le fait de rajouter un camping gratuit pour les festivaliers, car c’est le gros point qui nous a été reproché l’année dernière, mais pour l’instant rien n’est validé. Pour le reste, je ne dirai rien, ce sera des surprises !!

L.C. : Comment acheter des billets, et quel sera le tarif des soirées ?

J.C. : La billetterie n’est pas encore en ligne, ça ne saurait tarder, on doit définir les montants dans les jours à venir. Cette année on fera également un pass 2 jours.

L.C. : Avez-vous des besoins spécifiques pour l’organisation (bénévoles, matériel, etc.) ?

J.C. : Oui, comme l’année dernière, environ 60 bénévoles ! En matériel, nous recherchons une vingtaines de barrières Heras ; si un entrepreneur local avait ceci à disposition, qu’il n’hésite pas à nous contacter.

L.C. : Merci pour tes réponses JC, je te laisse le mot de la fin.

J.C. : Encore un grand merci à nos partenaires locaux, à nos mécènes (sans eux ce serait compliqué) et à la Mairie de Crest pour leur soutien. Venez nombreux au Bridge To Hell #2 !!

Propos recueillis par Olivier Chapelotte



La joyeuse team de la Boite en Métal

Le programme du Bridge to Hell 2022 : Vendredi 9 Septembre : Kamisol-k : jeune groupe de hardcore lyonnais

Megaquoi : c’est un tribute à Megadeth par le youtubeur Metalliquoi, très connu dans le milieu du métal.

Pogo car crash control : jeune groupe de fusion métal/punk.

Sidilarsen : groupe de métal électro, originaire de l’Ariège et qui fête cette année 25 ans de carrière. Samedi 10 Septembre : Solitaris : groupe de deathcore, de Toulouse.

Vertex : c’est le groupe local de l’édition (Drôme/ Ardèche), le chanteur est également le chanteur de Foss.

Loudblast : c’est LE groupe de deathmetal français, 35 ans de carrière et plusieurs Hellfest a son actif.

Lofofora : groupe de metal /punk de référence, 25 ans de carrière.

Article publié dans Le Crestois du 27 mai 2022

