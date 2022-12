Quelques éléments de réflexion sur le loup

Tribune du 9 décembre 2022de Bernard Foray-Roux.



Parc des loups du Gévaudan

Entre la « Lettre ouverte d’élus locaux » (Le Crestois du 25 novembre), le texte de la Fédération nationale ovine (Le Crestois du 2 décembre) et le grand dossier du Dauphiné Libéré du 30 novembre, il apparaît qu’une fois écartés les complotistes et extrémistes de tous bords - qui ont trop longtemps pollué le débat - on arrive à un vrai dialogue constructif sur le sujet sensible du loup, ce qui ne peut que nous conduire vers de bonnes décisions et des solutions efficaces.

C’est aussi le constat que je fais en tant que conférencier sur le sujet et en participant à des groupes de travail où l’échange a remplacé l’invective et où la recherche avance à grands pas. Une fois que les faits sont clairement établis, sans outrance et désinformation, chacun est libre d’avoir son opinion et de l’exprimer sans tomber dans l’affrontement et l’insulte...

Tribune publiée dans Le Crestois du 9 décembre 2022